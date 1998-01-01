تشيلسي يتحدى مانشستر سيتي على لقب كأس رابطة المحترفين

وكالات / سما /

وسط جدل هائل حول مستقبل ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي ، يخوض الفريق مواجهة حاسمة على أول ألقاب الموسم الحالي في كرة القدم الإنجليزية عندما يلتقي مانشستر سيتي اليوم في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وتبدو مهمة تشيلسي وساري في غاية الصعوبة أمام مانشستر سيتي الذي يأمل في الدفاع عن لقبه بالمسابقة من ناحية وحصد أول الألقاب في أربع بطولات ينافس فيها هذا الموسم.

وتمثل مباراة اليوم على ملعب استاد "ويمبلي" العريق في العاصمة لندن أكثر من مجرد نهائي قد يمنح تشيلسي أول ألقاب الموسم الحالي بإنجلترا ، حيث تبدو المباراة بمثابة طوق النجاح لساري.

وكان تشيلسي خرج صفر اليدين من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة صفر / 2 أمام مانشستر يونايتد يوم الاثنين الماضي في الدور الخامس (دور الستة عشر) للبطولة.

وشهدت المباراة صافرات استهجان وهتافات عدائية من الجماهير ضد ساري كما أشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن مصيره مع الفريق قد يكون مرهونا بالفوز على مانشستر سيتي.

وبعد هذه التقارير الإعلامية ، ظهرت تقارير أخرى تشير إلى أن مسؤولي نادي روما الإيطالي تواصلوا مع ساري لتولي تدريب الفريق الإيطالي بداية من الموسم المقبل ولكن ساري نفسه نفى هذا.

وقال ساري ، في تصريحات إعلامية بعد الفوز على مالمو الخميس في إياب دور ال32 للدوري الأوروبي ، :"أرتبط بعقد مع تشيلسي لموسمين مقبلين. ولهذا ، من المستحيل أن أرتبط بعقد آخر".

وجاء هذا الفوز على مالمو ليمنح الفريق وساري بعض الارتياح والطمأنينة قبل المواجهة الثأرية التي يخوضها الفريق اليوم لاسيما وأن آخر مواجهة مع مانشستر سيتي انتهت بفوز كاسح 6 / صفر للأخير في العاشر من شباط الحالي.

وقاد ساري فريقه للفوز 2 / صفر على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول بالدوري خلال كانون أول الماضي والتي كانت أول هزيمة لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم.

وقال ساري :"من السهل للغاية أن يكون مانشستر سيتي في أذهاننا. التقينا قبل أسبوعين. والآن ، يمكننا حل هذه المشكلة".

ويسعى مانشستر سيتي إلى الدفاع عن لقبه في كأس رابطة المحترفين ليكون أول فريق ينجح في الدفاع عن لقب البطولة منذ أن نجح جاره مانشستر يونايتد في هذا عام 2010 .

وإذا أحرز مانشستر سيتي اللقب اليوم ، سيكون هو الرابع له في البطولة في آخر ستة مواسم.

وقد يصبح اللقب هو الأول له في رباعية تاريخية غير مسبوقة هذا الموسم حيث ينافس مانشستر سيتي أيضا على ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

ويرى برناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي أن تكرار نتيجة الفوز بالستة ليس مرجحا.

وقال اللاعب : "الحقيقة أننا يجب أن ننسى مباراة الفوز 6 / صفر لأنها لن تتكرر... لا ننتظر نفس النتيجة في مباراة اليوم".

وأوضح : "نخوض المباراة أمام أحد أفضل الفرق في العالم ، حتى وإن كانت نتائجه في الآونة الأخيرة ليست في أفضل حالاتها... علينا أن نلعب بنفس القوة وأن نسعى للفوز بلقب آخر".

وأضاف : "لم ننجح من قبل في الدفاع عن أي لقب. ولهذا ، فإن الدفاع عن هذا اللقب يعني الكثير. إنه من أهم أهدافنا".

ويخوض مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 3 / 2 على مضيفه شالكه الألماني منتصف الأسبوع الماضي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي متأخرا 1 / 2 حتى آخر خمس دقائق من المباراة حيث شهدت الدقائق الأخيرة هدفين رائعين للفريق.

وأثارت هذه المباراة سعادة الإسباني جوسيب جوارديولا بعدما شاهد كفاح فريقه من أجل العودة في المباراة وقلب النتيجة لصالحه.

ويأمل جوارديولا في أن يفيد فريقه من هذه التجربة خلال مباراة الغد. وقال جوارديولا : "ربما نفيد من هذه التجربة في المستقبل وفي مباراة تشيلسي... يجب أن تمر بهذه المواقف في هذه المسابقات".

ويرى الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي أن أداء فريقه في مواجهة مالمو السويدي سيساعده في نسيان الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام مانشستر سيتي قبل أسبوعين.

وقال جيرو : "إنه أمر جيد يعزز ثقتنا بأنفسنا... ستكون مباراة مختلفة تماما على استاد ويمبلي".

وأضاف : "إنها مباراة نهائية ونحتاج إلى خوضها كنهائي. أثق بأننا سنرد جيدا على مباراتنا في الدوري".