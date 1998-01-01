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محرز الجديد يؤجل انتقاله إلى ليستر سيتي

الأحد 24 فبراير 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محرز الجديد يؤجل انتقاله إلى ليستر سيتي



وكالات / سما /

أجّل علي رغبة الموهبة الجزائرية الشابة، انتقاله لليستر سيتي الإنجليزي حتى "الميركاتو" الصيفي المقبل، وذلك بعد فشل وكلائه في التوصل لاتفاق مع إدارة النادي حول شروط العقد الجديد.

ووقّع رغبة الملقب بـ"محرز الجديد"، على عقد جديد مع ناديه السابق بوهيميان الإيرلندي مدة موسم واحد مؤخرا، مع حصوله على تعهد من إدارة النادي بتسهيل عملية انتقاله "للثعالب" في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان اللاعب قد خضع لفترة تجربة مع فريق "تحت 23 عاما" بنادي ليستر، قدّم خلالها مستويات قوية، خاصة خلال مواجهة سوانزي سيتي الويلزي، التي أسهم خلالها في 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وخطف رغبة، المولود في ألمانيا لأب جزائري وأم أيرلندية، الأنظار في مباراته الأولى والوحيدة مع بوهيميان الأيرلندي بتسجيله هدفين.

ويلقب اللاعب من الجماهير الجزائرية بـ"محرز الجديد"، نسبة لرياض محرز نجم مانشستر سيتي الحالي ومنتخب الجزائر.

يشار إلى أن رغبة ينشط مع منتخب "إيرلندا تحت 20 عاما"، غير أنه ما زال بإمكانه تمثيل المنتخب الجزائري الأول.

#ليستر سيتي #محرز

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