  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى للدراسات : الهجمة الإسرائيلية على المعتقلين تحتاج لمساندة فلسطينية ودولية

الأحد 24 فبراير 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم الأحد على أهمية مساندة خطوات الأسرى في السجون على المستوى الفلسطينى والعربى والدولى ، وذلك في أعقاب الهجمة المسعورة من قبل الحكومة الاسرائيلية على المعتقلين الفلسطينيين وخاصة بحق أسرى معتقل النقب وسبقه عوفر ، وفى أعقاب قرارات لجنة أردان الساعية للتضييق على الأسرى

من ناحيته دعا الباحث المختص في قضايا الأسرى الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة لوضع إستراتيجية للتصدى للهجمة الاسرائيلية ، وأكد على تدعيم الخطاب الإعلامي الفلسطيني بالمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة ومواد حقوق الانسان واتفاقيات مناهضة التعذيب وحقوق الأطفال والمرأة والتأكيد على حقوق الانسان .

وشدد د. حمدونة على التفريق فى لغة الخطاب الداخلي والخارجي ، وتجاوز محاكاة الذات نحو العالمية  ، وانشاء وسائل اعلام ناطقة باللغات الأخرى وخاصة الانجليزية لمخاطبة الجمهور الخارجي وأحرار وشرفاء العالم ومجموعات الضغط الدولية ، وافراد وشراء مساحات اعلانية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والاعلان الممول على صفحات التواصل الاجتماعى بلغات متعددة .

وأشار د. حمدونة إلى تفعيل دور السفارات الفلسطينية والعربية عبر القيام بورش عمل وتقديم التقارير لوسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية ، وتفعيل دور نقابة الصحفيين ووزارة الاعلام في التخطيط والتدريب ، وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الاخلاقية عن استمرار الانتهاكات الاسرائيلية المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية .

وشدد د. حمدونة على أهمية أنسنة الخطاب الفلسطيني الموجه للعالم ، وانشاء وسائل اعلام ناطقة باللغات الأخرى وخاصة الانجليزية لمخاطبة الجمهور الخارجي ، وشراء مساحات اعلانية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والاعلان الممول على صفحات التواصل الاجتماعى بلغات متعددة ، وتفعيل دور السفارات الفلسطينية في الخارج عبر القيام بورش عمل وتقديم التقارير لوسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية .

وبين د. حمدونة أن قضية الأسرى تحتاج للكثير من الجهد والابداع على كل المستويات على الصعيد المحلى والعربى والدولى ، والسياسى والاعلامى والقانونى والشعبى ، وبلغات متعددة وعدم اختزال قضية الأسرى بالجانب المحلى ومحاكاة الذات الوطنى على أهميته .

#الأسرى للدراسات

الأكثر قراءة اليوم

تمزيق لافتات تطالب برحيل الرئيس.. فتح: شعبنا بغزة ينتفض دفاعا عن الشرعية

اسرائيل تهدد غزة : حرب جديدة رغم الانتخابات في ظل التصعيد على الحدود

تفاؤل مصري جديد في ملف المصالحة الفلسطينية ...

فيديو ..صحفية إسرائيلية تجهش بالبكاء بالبث المباشر: كفانا احتلال لشعب اخر منذ 52 عاما

البردويل : "حماس" تشارك الأحد في مظاهرة بغزة تطالب برحيل الرئيس عباس

الحكم على فنان مصري كبير بالمؤبد بسبب أحداث مجلس الوزراء

الشيخ: تجاوزات حماس سوف تدفعنا لاتخاذ اجراءات حول مستقبل وجودها والحركة ترد

الأخبار الرئيسية

CDdFB

شرطة الاحتلال الاسرائيلي تقرر ابعاد سلهب وبكيرات عن الاقصى لـ 7 ايام

كوخافي - ارشيف

كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في الحرب المقبلة

جيش الإحتلال يجري تدريبات مفاجئة تحاكي سيناريوهات خاصة بقطاع غزة

501057C

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا بينهم رئيس اوقاف القدس ونائبه

الجهاد: لم نصدر أي بيانات بخصوص المظاهرات التي دعا لها الحراك الشعبي بغزة