بلدية غزة ومستشفى حمد يبحثان التعاون في مجال الـتأهيل الطبي

غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي أفاق تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التأهيل الطبي مع وفد من مستشفى " الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية " ضمن جهود التعاون وتنسيق الخدمة بين مركز الأطراف الصناعية التابع للبلدية والمستشفى المنوي افتتاحه قريباً .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين وسط المدينة حضره عن البلدية إلى جانب م.حجازي، أعضاء المجلس البلدي؛ د. صبحي سكيك، وتيسير البلتاجي، وسمعان عطاالله، و د. فؤاد عياد، ويعقوب الغندور، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م . عماد صيام، فيما ضم وفد مستشفى حمد، مدير عام المستشفى د. رأفت لبد، والمدير الطبي د . أيمن البدري.

وأكد رئيس البلدية أهمية التعاون والتنسيق والتكامل بين بلدية غزة ممثلة بمركز الأطراف الصناعية ومستشفى حمد لتوفير خدمة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الأداء، وضمان عدم وجود ازدواجية في الخدمة المقدمة من المركز والمستشفى .

وأضاف أن مركز الأطراف الصناعية يقدم الخدمة لذوي حالات البتر في الأطراف والإعاقة منذ أكثر من 40 عاماً وهو المركز الوحيد على مستوى قطاع غزة الذي يقدم هذه الخدمة وبذلت البلدية جهودا كبيرا لتطويره لاستيعاب أكبر عدد من متلقي الخدمة .

وأوضح أن البلدية تسعى لتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات المختصة والشريكة ومنها: مستشفى حمد للتأهيل، وزارة الصحة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تساهم منذ أكثر من 20 عاماً مع مركز الأطراف في تقديم الخدمة وتطوير العمل .

بدوره شكر د . رأفت لبد، بلدية غزة على جهودها في خدمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة طيلة السنوات الماضية، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين مركز الأطراف ومستشفى حمد بما يطور الخدمة ويقدمها لكافة ذوي الإعاقة .

وأضاف أن إدارة مستشفى حمد تضع اللمسات الأخيرة حالياً للبدء قريبا في تشغيله بعد توفر الآليات اللازمة للعمل، وكذلك رفده بكادر متخصص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في دولة قطر الشقيقة التي تبرعت بالمشروع لخدمة شريحة مهمة من أبناء شعبنا والتخفيف من معاناتهم .



وبحث الطرفان الآلية المثلى والعملية لتقديم الخدمة لشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكذلك أهمية عدم وجود تعارض بين عمل مركز الأطراف والمستشفى، وكيفية توزيع العمل بينهما بما لايؤدي لازدواجية الخدمة المقدمة .

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية متخصصة من البلدية والمستشفى ومكتب الصليب الأحمر بغزة بصفته الشريك لمركز الأطراف وبالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع تصور وضوابط لتحديد آليات العمل والتنسيق بما يحقق خدمة أفضل لذوي الاحتياجات، ويرتقي بالعمل، ويعزز التكامل بين الطرفين .

يذكر أن مركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة أنشئ في عهد رئيس البلدية الراحل الحاج رشاد الشوا في العام 1976 وهو يقدم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وتم تطويره وتوسعته في عهد رئيس البلدية السابق م . رفيق مكي لاستيعاب الزيادة في ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة .