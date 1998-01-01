رئيس سان جيرمان: ريال مدريد يعرف جيداً أن نيمار ليس للبيع!

وكالات / سما /

ظهر رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي في مقابلة مطولة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، حيث ناقش العديد من المواضيع المرتبطة بالنادي الفرنسي، على رأسها مستقبل نجمي الفريق كيليان مبابي، ونيمار.

بشأن حسم مسألة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في أولد ترافورد ذهاباً بهدفين لصفر:” لا على الإطلاق كانت ليلة رائعة في ملعب أولد ترافورد، وهو ملعب أسطوري. أعد الفنيين واللاعبين للمباراة بشكل جيد للغاية. أظهروا رغبتهم وشغفهم وكان المشجعين رائعين. يجب أن أقول إن رؤية سعادة جماهيرنا تحفزنا على مواصلة العمل أكثر. نريد أن نجعل معجبينا سعداء ، وهذا هو أكثر ما يريحنا جميعًا…”

حالة نيمار: “جيد جداً. إنه لاعب وشخص غير عادي. يظهر قدرة هائلة على التضحية، وشخصية كبيرة للتغلب على هذه الإصابة الجديدة. كان يتعافى في باريس ، وأيضا في برشلونة، والآن في البرازيل. هذا ما كان مخططاً له منذ البداية مع أطباء النادي.”

يستمر مبابي في تطوره واتخاذ خطوات عملاقة، ماذا يمثل هذا اللاعب في خطط سان جيرمان المستقبلية؟

“كيليان بالفعل أسطورة النادي. ما فعله مع 20 سنة فقط ، بعد أن فاز بكأس العالم ، وكان جزءًا من أفضل خمسة لاعبين في العالم مثل نيمار ، هو شيء استثنائي. في باريس الجميع يحبه. هو في منزله ويعرف أنه لديه كل ما يحتاجه هنا لصناعة المجد في سان جيرمان. ستستمر العلاقة بين سان جيرمان و مبابي، لفترة طويلة لأن الثقة المتبادلة قوية للغاية.”

هل أنت على علم بأن جميع كبار أوروبا يراقبون مبابي، ونيمار؟ هل يقلقك ذلك؟ بل هي التي ينبغي أن تشعر بالقلق لأن أفضل اللاعبين في العالم يطمحون إلى القدوم هنا، يحبون التواجد في المدينة واللعب لنادي بجحم باريس سان جيرمان، النادي الأكثر حداثة في أوروبا الذي يناسب طموحاتهم…”

في المرة الأخيرة التي تحدث فيها إلى “ماركا”، أوضحت أنك تتوقع من ريال مدريد أن يكون دائما صريحًا مع سان جيرمان إذا كان يريد نيمار. هل أنت الآن أكثر هدوء وكانت هناك اتصالات في هذا الصدد لتوضيح شيء ما؟ “لا يحتاج ريال مدريد ولا أي نادٍ آخر في العالم إلى الاتصال بنا من أجل نيمار أو أي لاعب آخر. ريال مدريد يعرف تماماً أن نيمار ليس للبيع، وأن اللاعب لن يغادر سان جيرمان هذا الصيف. لدينا علاقة رائعة مع نيمار ووالده ، ستمتد لفترة طويلة.”