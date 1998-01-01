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البرغوثي يدين اعتقال مدير اوقاف القدس ورئيس مجلسه

الأحد 24 فبراير 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اعتقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات وعدد كبير من النشطاء المقدسيين.

وقال البرغوثي ان هذه الحملة التنكيلية غير المسبوقة لن تكسر إرادة المقدسيين على حماية المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة.

ودعا البرغوثي الى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين لاجبار قوات الاحتلال على الإفراج عنهم، والى تعزيز المقاومة الشعبية التي أثبتت قوتها وفاعليتها في حماية المسجد الأقصى ومواجهة الضم والاستيطان.

#مصطفى البرغوثي

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