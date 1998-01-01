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كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في المعارك القادمة في الشمال والجنوب

الأحد 24 فبراير 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في المعارك القادمة في الشمال والجنوب



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن إن رئيس الأركان "أفيف كوخافي"، طلب من قادة الجيش الإسرائيلي، إعداد خطة للانتصار في الحروب القادمة في الشمال والجنوب . 

وقالت الصحيفة العبرية، إن رئيس الأركان، سيعقد الشهر القادم، ورشة عمل، تستمر 3 أيام، سيشارك فيها طواقم من هيئة الأركان، وكافة قادة الألوية والفرق، وضباط من رتبة عميد فما فوق موضحة أن هدف هذه الورشة، هو تقديم خطة سنوية، لتحقيق انتصار واضح للجيش الإسرائيلي، على كافة الجبهات، في حال اندلاع الحرب.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن ورشة العمل هذه بمثابة البدء في بلورة خطة متعددة السنوات للجيش، ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم مشيرة إلى أن هذه الورشة بمثابة عصف ذهني وفكري، وليست لاتخاذ القرارات، تهدف النقاش والخروج بأفكار مستقبلية، حول انتصار الجيش الإسرائيلي في الحروب القادمة.

وقالت أن هذه الورشة، سيترأسها رئيس شعبة الاستخبارات، وقائد لواء التوجيه والتدريب بالجيش، وبعد الخروج بالتوصيات، سيتم تشكيل طواقم خاصة، لصياغة توصيات اللجنة الى خطة عامة سنوية تدخل حيز التنفيذ بالعام 2020.

#كوخافي #اسرائيل #الانتصار #الحرب

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