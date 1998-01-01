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الاميرة ريما بنت بندر تتحدث لاول مرة بعد تعيينها كأول سفيرة في تاريخ السعودية

الأحد 24 فبراير 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاميرة ريما بنت بندر تتحدث لاول مرة بعد تعيينها كأول سفيرة في تاريخ السعودية



الرياض /وكالات/

عبرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود عقب تعيينها سفيرة للرياض لدى واشنطن عن امتنانها وشكرها للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، متعهدة بخدمة بلادها وقادتها والسعوديين.

وكتبت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "سأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه .. ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك".

وأعلنت السعودية، مساء السبت، تعيين الأميرة ريما، سفيرة للرياض لدى واشنطن خلفا للسفير الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي، الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع بمرتبة وزير.

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