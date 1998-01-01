الاحتلال يعتقل مواطنًا ونجله من بلدة بيت ريما شمال رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنًا ونجله من بلدة بيت ريما شمال رام الله، وسلمت آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن كريم البرغوثي، ونجله مراد، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما داهمت منزلي المواطنين محمود عزيز الريماوي، وجاد فهد البرغوثي، وسلمتهما بلاغين لمراجعة مخابراتها.

يذكر بأن المواطن كريم البرغوثي هو شقيق الأسير المحرر محمد البرغوثي "أبو عميد"، والذي أفرج عنه قبل أربعة أيام، بعد قضاء 16 عاما في سجون الاحتلال.