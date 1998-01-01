جيش الإحتلال يجري تدريبات مفاجئة تحاكي سيناريوهات خاصة بقطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم تدريبات أركانية مفاجئة، بمشاركة عدة أذرع بالجيش الإسرائيلي، منها المشاة والمدرعات والمدفعية والجو.

وأكد الناطق باسم الجيش،، أن هذه التدريبات تحاكي سيناريوهات قتالية مختلفة، وسيناريوهات خاصة بقطاع غزة.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن هذه التدريبات ستستمر ثلاثة أيام، وستنتهي تنتهي يوم الثلاثاء القادم.

وأشار الناطق، الى أن هذه تدريبات مخطط لها، وهي جزء من التدريبات العامة، وتهدف للحفاظ على كفاءة واستعدادات القوات.