ابن سلمان يقبّل أقدام والده أثناء ذهابه إلى مصر (شاهد)

الرياض / وكالات /

تناقلت وسائل إعلام سعودية، السبت، مقطعا مصورا للحظة توديع ولي العهد السعودي، للملك سلمان أثناء توجهه إلى مصر لحضور "قمة شرم الشيخ" بين دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.



وأظهر المقطع، ولي العهد محمد بن سلمان وهو يقبل يد وقدم الملك سلمان أثناء توديعه، مع مجموعة من المسؤولين السعوديين خلال تواجده في المطار.



وأناب العاهل السعودي نجله ولي العهد محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة، بحسب بيان سعودي.



ووصل الملك سلمان إلى مصر في وقت سابق، السبت، على رأس وفد حكومي، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.