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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا بينهم الشيخان بالاوقاف سلهب وبكيرات من القدس

الأحد 24 فبراير 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 14 مواطنا بينهم الشيخان بالاوقاف سلهب وبكيرات من القدس



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا، فجر اليوم، في حملة مداهمات في الضفة، طالت رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات من منزلهما في القدس.
وتأتي هذه الاعتقالات في القدس على خلفية فتح مبنى باب الرحمة يوم الجمعة والصلاة فيه، حيث اعتبرته سلطات الاحتلال تجاوزا لقرار قضائي واعتقلت يوم امس احد حراس الاقصى و3 مقدسيين لذات الحجة.
وهددت شرطة الاحتلال في بيان لها تنفيذ المزيد من الاعتقالات خلال الايام القادمة لفتحهم باب الرحمة.
واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واحتجزت آخرا في بلدة حوسان غربا.
وأفاد مصدر أمني أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: صامد محمود صلاح (17عاما)، ومحمد أشرف عيسى (17 عاما.)
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب ابراهيم عبد الفتاح أبو يابس عدة ساعات بعد دهم منزل عائلته وتفتيشه في بلدة حوسان غرب بيت لحم.
كما وسلمت قوات الاحتلال الشاب محمود عزيز الريماوي من بيت ريما غرب رام الله بلاغ استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال.
وعرف من بين المعتقلين:
١. الفتى محمد أشرف عيسى- الخضر جنوب بيت لحم
٢. الفتى صامد محمود صلاح- الخضر
٣. حمزة أبو يابس- حوسان غرب بيت لحم
٤. كريم طاهر البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله
٥. مراد كريم البرغوثي- بيت ريما
٦. مصطفى درويش الحاج حسن- قلقيلية
٧. محمد داود- قلقيلية

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