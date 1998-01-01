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فيديو ..صحفية إسرائيلية تجهش بالبكاء بالبث المباشر: كفانا احتلال لشعب اخر منذ 52 عاما

السبت 23 فبراير 2019 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..صحفية إسرائيلية تجهش بالبكاء بالبث المباشر: كفانا احتلال لشعب اخر منذ 52 عاما



القدس المحتلة/ سما/

قالت الصحفية الاسرائيلية الشهيرة  أوشرات كوتلر، مقدمة نشرة أخبار نهاية الأسبوع في الفضائية 13 العبرية: "نحن ندفع ثمن احتلال شعب اخر " الشعب الفلسطيني "منذ 52 عاما كفي انا لست سياسية ولكن الاف الإسرائيليين بعد بث البرنامج قبل ايام هددوني انا واسرتي بالقتل وتمنوا لي الموات واقسم بانني خائفة ولكني سابقي علي موقفي وسأعبر عن رأيي مهما حدث وبعدها بدأت تجهش بالبكاء

أوشرات كوتلر،  تطرقت للتحقيق  قبل ايام مع جنود إسرائيليين من وحدة “نيتسح يهودا/נצח יהודה” ، وقالت أنهم تصرفوا كحيوانات بشرية في قضية الاعتداء على أسرى فلسطينيين مكبلي الأيدي، ومعصوبي الأعين، وربطت سلوك الجنود الإسرائيليين بتعبير الاحتلال.

” يرسلون فتية للجيش، يرسلونهم للمناطق، ويعودون لنا حيوانات بشرية، وهذه هي نتيجة الاحتلال”، في الفضائية 13 العبرية رفضوا التعليق على القضية حسب ما جاء في معاريف العبرية.

 وقالت كوتار بعد دقائق على الانتقادات ضدها بالقول:” أولادي وأصدقائهم يخدمون في المناطق في وحدات قتالية، انتقاداتي موجه للجنود الذين يعتدون على أناس أبرياء، ولكل من استمع لكلامي بشكل جيد، ولم يهرع لمهاجمتي أقول، أنا مع تخفيف العقوبة عن الجنود، فنحن من قام بإرسالهم لهذا الواقع غير المحتمل”.

وعن تفاصيل القضية  تطرقت كوتلر لقضية اعتداء جنود إسرائيليين على معتقلين فلسطينيين مكبلي الأيدي، ومعصوبي الأعين مما تسبب لهم بأضرار جسدية كبيرة، واحتاجوا لعلاج طبي، المعتقلون الفلسطينيون اعتقلوا في إطار حملة اعتقالات ضد عناصر من حركة حماس في منطقة رام الله.

الصحفية الإسرائيلية تعرضت لهجوم قوي بعد ما قالته في نشرة نهاية الأسبوع من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومن قيادة حزب إسرائيل بيتنا لوصفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحيوانات البشرية، وأعربوا عن مساندتهم لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل ساندت الصحفية الإسرائيلية قيادة حركة ميرتس وحركة السلام الآن، وقالوا أنه من المتوقع هجوم شديد على القضايا العادلة التي تحدثت عنها كوتلر، ولا نريد واقع الاحتلال والعنف، وهذا الواقع يجب أن يتغير.

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