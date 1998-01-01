الخليل: اصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم العروب

الخليل / سما /

أصيب مواطن ، مساء اليوم السبت،برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن المواطن محمد عطا العسعيس أصيب بعيار ناري في القدم ووصفت اصابته بالطفيفة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم والتي اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه المواطنين.

في سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قرية خرسا جنوب مدينة دورا، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم ما أعاق حركة المواطنين.