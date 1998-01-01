بالصور.. الصحة بغزة: الوفد الطبي المصري يباشر مهامه في المستشفى الأوروبي

غزة / سما /

بدأ الوفد الطبي المصري، مساء يوم السبت، مهامه في مستشفى غزة الأوروبي، وذلك بالاطلاع على التجهيزات الطبية وملفات الحالات المرضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيانها، إن الوفد المصري برئاسة أ.د محمود فتحي استشاري طب وجراحة العيون، اطلع على التجهيزات الطبية في مستشفى غزة الأوروبي، خاصة غرف العمليات.

وأضافت: إنه من المقرر إجراء عدد من العمليات لحالات العظام والعيون في غرف مستشفى غزة الأوروبي، موضحة أن الوفد الطبي راجع ملفات الحالات المرضية التي سيبدأ بمتابعتها صباح يوم غد الأحد.

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وكان باستقبال الوفد الطبي، يوسف العقاد مدير المستشفى وطاقم الإدارة وكوادر المستشفى، الذين بدورهم عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للوفد وحرصهم على المساعدة في تقديم الرعاية والمتابعة العلاجية للمرضى.

الجدير بالذكر أن الوفد الطبي المصري المتخصص وصل قطاع غزة ظهر اليوم عبر معبر بيت حانون "ايرز"، في زيارة تستمر لمدة أسبوع.