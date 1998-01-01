حماس: اختطاف فتح لمنظمة التحرير احد اسباب الانقسام

غزة / سما /

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس ، اليوم السبت، "إن استمرار حركة فتح في اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية، وهيمنتها على القرار فيها، ورفضها الشراكة مع أي من المكونات الوطنية؛ هي أحد أهم أسباب الانقسام وعوامل استمراره، ويعزز الاستقطاب في المشهد السياسي الفلسطيني".

وأضاف في تصريح صحفي ، أن إصرار حركة "فتح" على عدم التقدم بأي خطوة في مسار إصلاح منظمة التحرير، هو انتهاك كل اتفاقات المصالحة التي وقعتها كل الفصائل منذ اتفاق القاهرة 2005.

وتابع: "أن إبقاء النظام السياسي الفلسطيني في حالة الانقسام، والمنظمة في حالة الضعف والارتهان، يخدم المصالح الفئوية الضيقة لقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، بينما يضعف هذا السلوك قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية".