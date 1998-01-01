حماس: حسين الشيخ وكيل لمحاربة المقاومة

غزة / سما /

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم السبت، على تصريحات حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حول اتخاذ قرارات لانهاء وجود حماس في الساحة السياسية.

وقال سامي أبو زهري عبر حسابه على موقع "تويتر" ، "تصريحات حسين الشيخ حول اتخاذ اجراءات لانهاء مستقبل حماس بالساحة الفلسطينية تعكس طبيعة هذا الفريق التصفوي وأنه مجرد وكيل لمحاربة المقاومة".

وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية، اليوم السبت، قال إن حركة حماس تستمر في تجاوز كل الخطوط الحمراء وتذهب بعيدا في تساوقها مع المتآمرين.

وأوضح الشيخ في تغريده عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن هذا سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات واجراءات حول مستقبل وجود حماس على الساحة الفلسطينية وتحديد موقف تبنى عليه استراتيجية جديده في التعامل معها ومع وجودها.