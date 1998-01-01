  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: حسين الشيخ وكيل لمحاربة المقاومة

السبت 23 فبراير 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: حسين الشيخ وكيل لمحاربة المقاومة



غزة / سما /

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم السبت، على تصريحات حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حول اتخاذ قرارات لانهاء وجود حماس في الساحة السياسية.

وقال سامي أبو زهري عبر حسابه على موقع  "تويتر" ، "تصريحات حسين الشيخ حول اتخاذ اجراءات لانهاء مستقبل حماس بالساحة الفلسطينية تعكس طبيعة هذا الفريق التصفوي وأنه مجرد وكيل لمحاربة المقاومة".

وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية، اليوم السبت، قال إن حركة حماس تستمر في تجاوز كل الخطوط الحمراء وتذهب بعيدا في تساوقها مع المتآمرين.

 وأوضح الشيخ في تغريده عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن هذا سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات واجراءات حول مستقبل وجود حماس على الساحة الفلسطينية وتحديد موقف تبنى عليه استراتيجية جديده في التعامل معها ومع وجودها.

#حماس #حسين الشيخ #فتح #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ: السلطة ابلغت "اسرائيل" برسالة رسمية وهذا مفادها...

غرينبلات يكشف عن موعد صفقة القرن ويصف وارسو بالتاريخي

اليابان تتبرع بـ 23 مليون دولار للأونروا وتوجه رسالة الى لاجئي فلسطين

صحيفة: حماس تبحث عن وساطات للإفراج عن 4 من عناصرها في سجن ليبي

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

غانتس... رئيس حكومة محتمل في سجله مجازر و"تزامن فرص" فقط

الرئيس عباس يصل مصر اليوم السبت

الأخبار الرئيسية

الغاء فعالية الارباك الليلي و الاحتلال يغلق عدة مناطق في "غلاف" غزة

501010N

لأول مرة منذ سنوات.. وفد طبي مصري يصل غزة عبر معبر "بيت حانون"

اسرائيل تهدد غزة مجددا : حرب جديدة رغم الانتخابات في ظل التصعيد على الحدود

تفاؤل مصري جديد في ملف المصالحة الفلسطينية ...

86700

هارتس: مصر تدرس الإفراج عن المختطفين الأربعة للحفاظ على التهدئة بغزة