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"فتح": "حماس" وخفافيش الليل المرتزقة يتحالفون مع إسرائيل ضد الرئيس

السبت 23 فبراير 2019 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": "حماس" وخفافيش الليل المرتزقة يتحالفون مع إسرائيل ضد الرئيس



رام الله /سما/

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث باسمها أسامة القواسمي، "إن تحالف حماس وخفافيش الليل مع إسرائيل ضد سيادة الرئيس محمود عباس، هو عمل جبان ومدان، وأن مطالبة الجهتين (إسرائيل وحماس ومرتزقتها) بضرورة رحيل الرئيس أمر يدفع للريبة والشك".

وأوضح القواسمي، في بيان صحفي، اليوم السبت، "أنه في ظل تصدي الرئيس للمشروع الأميركي الإسرائيلي المتعلق بصفقة العار، ولمحاولات الضغط المتتالية التي كان آخرها اقتطاع 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية كرواتب أسر الشهداء والأسرى، تخرج علينا أصوات جبانة عفنة تتقاطع في أهدافها وأعمالها مع المخطط الإسرائيلي الأميركي الهادف لتمرير صفقة العار من خلال بوابة المساعدات الإنسانية لغزة، ومن بوابة محاولاتهم ضرب شرعية منظمة التحرير وإفشال الجهود الروسية، والآن الهجوم على الرئيس محمود عباس في توافق كامل مع الهجوم الأميركي الإسرائيلي".

وحيا القواسمي "أبناء شعبنا الفلسطيني البطل في غزة الصمود والإباء، الذين أثبتوا مرة أخرى عميق انتمائهم ودفاعهم عن المشروع الوطني الفلسطيني وقيادتهم الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير ورئيسها محمود عباس، وتمسكهم المطلق بالمبادئ والقيم التي لا تشترى ولا تباع بالمال والدولار".

#فتح #حماس #خفافيش الليل #عباس

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