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زعيم كوريا الشمالية يؤكد رغبته في نزع السلاح النووي من أجل أبنائه

السبت 23 فبراير 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم كوريا الشمالية يؤكد رغبته في نزع السلاح النووي من أجل أبنائه



واشنطن/وكالات/

اعرب الزعيم الكوري الشمالي،كيم جونج أون عن رغبته في نزع السلاح النووي من أجل أبنائه، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

جاء ذلك على لسان أندرو كيم، الرئيس السابق لمكتب الشؤون الكورية الشمالية في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي إيه)، خلال محاضرة ألقاها في جامعة ستانفورد الأمريكية أمس الجمعة.

وقال أندرو كيم إن وزير الخارجيةالأمريكي، مايك بومبيو قام بزيارة إلى بيونج يانج، في نيسان/أبريل عام 2018، حيث كان آنذاك مديرا للسي.آي.إيه وطلب من الزعيم الكوري الشمالي تحديد ما إذا كان ينوي بالفعل التخلي عن السلاح النووي. 

ووفقًا لتصريحات أندرو كيم، فقد أجاب الزعيمالكوري الشمالي بأنه زوج وأب، ولا يريد لأطفاله أن يعيشوا مع الأسلحة النووية طوال حياتهم.

وخلال تلك الزيارة، لم يؤكد الزعيم الكوري الشمالي فقط عزمه على نزع السلاح النووي، لكنه أكد بقوة على الحاجة إلى تحسين العلاقات بين الشمال والولايات المتحدة، من أجل بناء الثقة بين البلدين، قبل أن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها النووي.

#كيم جونج أون #كوريا الشمالية #نووي #سي اي ايه

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