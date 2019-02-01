أميرة سعودية تشتري لوحتين من فنان تركي

الرياض /وكالات/

اشترت الأميرة السعودية، العنود بنت مشعل بن عبد العزيز آل سعود، لوحتين من الفنان التركي، سامي سافاتلي.

وذكر بيان صادر عن مكتب سافاتلي، يوم الجمعة 22 فبراير الجاري، أن الأميرة السعودية، ابتاعت لوحتين من مجموعة "الأسماء الحسنى"، للفنان سافاتلي، مكتوب عليهما "يا الله" و"يا فتاح"، على خلفية باللونين الأزرق الغامق والذهبي.

ولفت البيان إلى أن لوحات الفنان التي تمزج بين فن الخط وفنون تقليدية أخرى بأسلوب معاصر، باتت تلقى اهتماما في الشرق الأوسط أيضا.

ويتميز أسلوب الفنان سافاتلي بالمزج بين الشرقي والغربي، والتقليدي والحداثي، واستعمال ألوان تتسم بالجرأة في أعماله.

ويستخدم سافاتلي في أعماله الأخيرة المستمدة من فن الخط، الرسم الزيتي والأكريليك والحبر والتذهيب.

المصدر: الأناضول