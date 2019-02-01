  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أميرة سعودية تشتري لوحتين من فنان تركي

السبت 23 فبراير 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميرة سعودية تشتري لوحتين من فنان تركي



الرياض /وكالات/

اشترت الأميرة السعودية، العنود بنت مشعل بن عبد العزيز آل سعود، لوحتين من الفنان التركي، سامي سافاتلي.

وذكر بيان صادر عن مكتب سافاتلي، يوم الجمعة 22 فبراير الجاري، أن الأميرة السعودية، ابتاعت لوحتين من مجموعة "الأسماء الحسنى"، للفنان سافاتلي، مكتوب عليهما "يا الله" و"يا فتاح"، على خلفية باللونين الأزرق الغامق والذهبي.

ولفت البيان إلى أن لوحات الفنان التي تمزج بين فن الخط وفنون تقليدية أخرى بأسلوب معاصر، باتت تلقى اهتماما في الشرق الأوسط أيضا.

ويتميز أسلوب الفنان سافاتلي بالمزج بين الشرقي والغربي، والتقليدي والحداثي، واستعمال ألوان تتسم بالجرأة في أعماله.

ويستخدم سافاتلي في أعماله الأخيرة المستمدة من فن الخط، الرسم الزيتي والأكريليك والحبر والتذهيب.

المصدر: الأناضول

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ: السلطة ابلغت "اسرائيل" برسالة رسمية وهذا مفادها...

معاريف: حماس تضغط على اسرائيل و احتمال التصعيد مع غزة مرتفع للغاية

غرينبلات يكشف عن موعد صفقة القرن ويصف وارسو بالتاريخي

اليابان تتبرع بـ 23 مليون دولار للأونروا وتوجه رسالة الى لاجئي فلسطين

صحيفة: حماس تبحث عن وساطات للإفراج عن 4 من عناصرها في سجن ليبي

حماد: سياتي اليوم الذي نجتاز فيه الحدود و الشبان ينتظرون فقط اشارة

الرئيس عباس يصل مصر اليوم السبت

الأخبار الرئيسية

501010N

لأول مرة منذ سنوات.. وفد طبي مصري يصل غزة عبر معبر "بيت حانون"

اسرائيل تهدد غزة مجددا : حرب جديدة رغم الانتخابات في ظل التصعيد على الحدود

تفاؤل مصري جديد في ملف المصالحة الفلسطينية ...

نتنياهو : لقاءاتي مع زعماءٍ ومحافل بالوطن العربيّ أكثر ممّا تظنون

86700

هارتس: مصر تدرس الإفراج عن المختطفين الأربعة للحفاظ على التهدئة بغزة