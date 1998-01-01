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القاهرة..مخترق حساب المستشارة مروة بركات عنصر من عناصر جماعة لواء الثورة

السبت 23 فبراير 2019 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة..مخترق حساب المستشارة مروة بركات عنصر من عناصر جماعة لواء الثورة



القاهرة /وكالات/

كشف مؤسس "الجيش المصري الإلكتروني"، الرائد خالد أبو بكر، في تصريح لقناة "RT" أن مخترق حساب المستشارة، مروة بركات، عنصر من عناصر جماعة لواء الثورة الهارب إلى تركيا، بلال حسام.

وأشار أبو بكر إلى أن بلال حسام من أخطر الهاكرز المنتمين لحركة "حسم"، مضيفا أن خروجه من مصر رغم خطورته يعد "تقصيرا يجب محاسبة المسؤول عنه، خاصة أن له ارتباطات قوية بالأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المحظورة وبأجهزة مخابرات قطر وتركيا".

وقال أبو بكر في تصريحاته أنه سبق له أن نبه إلى خطورة تلك الأذرع الإعلامية، التي تثير الشائعات والفتن داخل مصر، مشيرا إلى أنه "يجب تعقبها وتقديمها إلى العدالة".

هذا وجرى ضبط بلال حسام في وقت سابق وحبسه، وقد تمكن من الدخول إلى تركيا بعد هروبه للسودان.

تجدر الإشارة إلى أن منشورا ظهر في صفحة مروة بركات على "فيسبوك"، قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص أُدينوا بقتل أبيها النائب العام المصري، هشام بركات، وجاء في نصه ما يلي: "شهادة أمام الله، عرفت أن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين".

وبعد فتح تحقيق في ذلك تم التوصل إلى أن صفحة ابنة النائب العام هشام بركات، الذي تم اغتياله عام 2015، جرى اختراقها من قبل هاكرز.

#هشام بركات #مروة بركات #الاخوان

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