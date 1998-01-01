خطيب المسجد الاقصى ينفي إغلاق قوات إسرائيلية باب الرحمة

القدس المحتلة/سما/

نفى الشيخ عكرمة صبريرئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى اليوم السبت إغلاق "قوات الاحتلال الاسرائيلي" باب الرحمة المؤدي للمسجد.

وقال صبري في تصريحات له إن الأوقاف قررت إغلاق الباب لترميم المكان. وأدى الفلسطينيون صلاة ظهر أمس الجمعة داخل مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ أن أغلقته إسرائيل عام .2003 .

وجرت مواجهات خلال الأيام الأخيرة داخل وفي محيط المسجد الأقصى، بعد احتجاجات من مصلين فلسطينيين على وضع السلطات الإسرائيلية سلاسل حديدية على باب "الرحمة". وفي حينه اعتبرت الهيئات الإسلامية الإجراء الإسرائيلي المذكور "اعتداء سافرا على جزء أصيل من الـمسجد الأقصى"، محذرة من أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد أو جزء من أجزائه.