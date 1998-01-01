رئيس نادي أحد السعودي: مؤمن زكريا لا يمكنه ممارسة كرة القدم بسبب خلل في العضلات

الرياض /وكالات/

كد سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أحد السعودي أن لاعب فريقه مؤمن زكريا المعار من الأهلي المصري لا يمكنه ممارسة الكرة حالياً بسبب خلل في العضلات.

وقال سعود الحربي في تصريحات تليفزيونية يوم الجمعة إن "ممارسة مؤمن زكريا الكرة في الوقت الحالي مستحيلاً وسيتم رفع اسمه من القائمة من أجل تسجيل لاعب بديل".

وأضاف: "في بداية انضمامه إلى الفريق كانت هناك مشكلة تتعلق به في أداء التدريبات، وهو ما أدى إلى توقيع الكشف الطبي على اللاعب للتعرف على تفاصيل المشكلة التي تمنعه من التدريب، صعب جداً أن يمارس الكرة في الفترة المقبلة لذا طالبنا اتحاد الكرة السعودي بالسماح لنا بتسجيل لاعب بديل له."

وكان أحد السعودي قد ضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من النادي الأهلي المصري.