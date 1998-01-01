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مستوطن يعتدي بالضرب على أمين مستودع لجنة إعمار الخليل

السبت 23 فبراير 2019 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدى مستوطن، اليوم السبت، على أمين مستودع لجنة إعمار الخليل حسام أبو حديد بالضرب المبرح، في حي السهلة بالبلدة القديمة من الخليل.

وقال أبو حديد : "هاجمني مستوطن على مرأى من جنود الاحتلال أثناء عبوري سيرا على الأقدام حي السهلة القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف".

وأضاف انه عقب دخولي من الحاجز العسكري المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة والمعروف باسم "أبو الريش" هاجمني مستوطن بعنف وشتمني بألفاظ نابية، ما تسبب بوجع ورضوض في رأسي.

من جانبه، قال المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل المحامي توفيق جحشن "قدمنا شكوى لدى شرطة الاحتلال ونعمل على متابعتها من الناحية القانونية".

يشار إلى أن عمال لجنة إعمار الخليل وسكان البلدة القديمة يتعرضون بشكل مستمر الى اعتداءات من قبل المستوطنين في اطار سياسة الخناق التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه بحق سكان المنطقة بهدف اجبارهم على الرحيل.

#مستوطن

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