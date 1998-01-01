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الحمد الله يفتتح عددا من المشاريع الصحية ويترأس اجتماعا للأمن بنابلس

السبت 23 فبراير 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أجرى رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، اليوم السبت، جولة في مدينة نابلس، افتتح خلالها قسم العناية القلبية الحثيثة في المستشفى الوطني، وقسم التصوير الطبقي في مستشفى رفيديا، رافقه محافظ محافظة نابلس ابراهيم رمضان، ووزير الصحة جواد عواد.

وقال الحمد الله: "إن الجولات الميدانية في كل المحافظات تأتي بتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس، للاطلاع على احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها، لتعزيز مقومات صمودهم، ليس فقط القطاع الصحي، وانما ايضا قطاع التعليم، والبنى التحتية والعديد من القطاعات الاخرى، حيث قمنا خلال السنوات القليلة الماضية على افتتاح الآلاف من مشاريع البنية التحتية والمياه والطاقة والزراعة".

وأضاف: "سيتم العمل قريبا على بناء مستشفى في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، حيث تم تأمين قطعة الأرض له، وسيكون هناك قريبا جهازMRI  متقدم في مستشفى رفيديا".

وتابع: ان "انجاز المشاريع ليس في الضفة الغربية فقط، فعملنا أيضا في قطاع غزة على اقامة العديد من المشاريع، لا سيما إعادة الإعمار".

واختتم الحمد الله جولته بنابلس بترأسه اجتماعا لمدراء المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس، حيث اطلع على آخر التطورات الأمنية في المحافظة، والجهود المبذولة في توفير الأمن وحفظ النظام العام وحالة السلم الأهلي.

#الحمد الله

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