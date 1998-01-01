بالأسماء .. آلية السفر عبر معبر رفح "الأحد"

غزة / سما /

أعلنت وزرة الداخلية في غزة، السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.

وقالت الداخلية في تصريح صحفي، إن السفر عبر معبر رفح الأحد سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة من كشف (2/20).

وأكدت الداخلية على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، داعية إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما طالبت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.