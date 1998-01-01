غزة : تشييع جثمان الشهيد يوسف الداية

غزة / سما /

شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية (14 عامًا) الذي استشهد يوم أمس خلال مشاركتها في المسيرات الأسبوعية عند حدود شرق مدينة غزة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشفاء، باتجاه منزل عائلته في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يتم دفنه في مقبرة الشهداء بالمنطقة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورايات الفصائل الفلسطينية خلال التشييع، وسط ترديد شعارات تطالب فصائل المقاومة بحماية المتظاهرين العزل، والرد على الجرائم المستمرة بحق الأطفال والنساء والشبان.