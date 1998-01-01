وكالات / سما /

بكل تأكيد الحديث عن قائمة تضم أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي من الأمور التي تثير وتلفت انتباه أبناء الجنس الخشن حول العالم؛ وذلك لأن طلة الكاجوال بالنسبة للرجال هي الأهم والأوسع انتشارًا على الإطلاق لعدة أسباب، لعل من أهمها الراحة الكبيرة التي تمنحها طلة الكاجوال لمعتمديها من الرجال، وهو الأمر الذي تحرص عليه جميع الماركات الموجودة في قوائم أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي. أما السبب الثاني فهو الأناقة والطلة الشبابية الحيوية التي تجعل من ملابس الكاجوال الرجالي أكثر قطع الملابس المحببة للرجال.

وإذا كنت من ملايين الرجال حول العالم من الذين تعتمد طلَّاتهم الخارجية على ملابس الكاجوال الرجالي فإن التقرير التالي سوف يضم قائمة مصغرة تحتوي على أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي التي طالما نالت ثقة الرجال حول العالم، وبالأخص الشريحة الشبابية العريضة منهم.

1-ماركة تمبرلاند-Timberland

مثلما تعرف السيارات الأمريكية كبيرة الحجم من شاحنات البيك أب والكروس أوفر بالـamerican muscles أي العضلات الأمريكية تعبيرًا عن قوتها، كذلك تفعل ماركة تمبرلاند-Timberland التي اكتسبت مكانة مميزة في قائمة أفضل ماركات ملابس الكاجول الرجالي عن جدارة بسبب ما تقدمه من ملابس كاجوال رجالي تعبر عن الأناقة والجاذبية الرجالية منذ عام 1952.

والحقيقة أن ماركة تمبرلاند-Timberland الأمريكية لم تكتفِ فقط بإثبات قوتها في عالم ملابس الكاجوال الرجالية والأحذية الشهيرة الخاصة بها، ولكن اقتحمت ماركة تمبرلاند-Timberland عالم صناعة النظارات الشمسية والعطور بكل قوة أيضًا.

2-ماركة زارا -Zara

بالطبع وجود ماركة زارا -Zara الإسبانية في قائمة أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي أمر طبيعي للغاية فنحن نتحدث عن إحدى الشركات العريقة الأكثر انتشارًا في التاريخ على الإطلاق خاصة فيما يتعلق بالقطع المختلفة من ملابس الكاجوال الرجالية سواء على صعيد بناطيل الجينز أو التيشيرتات الرجالي والجواكيت الجلدية الشبابية وغيرها من القطع الأخرى.

ولعل من بين أهم استمرارية نجاح ماركة زارا -Zara التجارية العريقة في جميع قوائم أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي على مدار العقود الماضية امتلاكها لفريق قوي للغاية من المصممين الذي يدركون جيدًا اتجاهات الأناقة الرجالية، وهو أحد الأمور التي تمكن الشركة من بيع ما يقارب الـ500 قطعة ملابس من خلال فروعها المنتشرة حول العالم.

3-ماركة كالفن كلاين-Calvin Klein

استمرار ماركة كالفن كلاين-Calvin Klein العريقة، التي تأسست على يد مصمم الأزياء الأميركي كالفين كلاين، في إنتاج العطور والملابس الداخلية عالية الجودة، وبالتأكيد المجموعات المتنوعة من ملابس الكاجوال الرجالية الرائعة منذ العام 1968؛ هو الأساس القوي الذي يضمن للشركة الأمريكية دائمًا الوجود في قائمة أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي؛ فتلك العلامة التجارية الأمريكية الواقعة في وسط مانهاتن الأمريكية داخل ولاية نيويورك لطالما منحت الكثير من الرجال الأناقة والثقة والجاذبية.

4-ماركة إتش اند إم - H&M

بالتأكيد لا ينحصر إنتاجها من الملابس الأنيقة على العالم الرجالي فقط، ولكن بالتأكيد تستحق ماركة إتش اند إم - H&M السويدية الوجود في قائمة أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي، وهذا ما يفسر وجود تلك العلامة التجارية الأوروبية في 62 دولة حول العالم حيث يمثلها 4500 متجر بالتأكيد العدد قابل للزيادة.

ولعل من أبرز الأمور المتعلقة بذوق ماركة إتش اند إم - H&M السويدية البساطة الكبيرة في الأزياء التي تنتجها؛ فهي غير متكلفة أو مبالغ فيها، كما أنها بكل تأكيد أنيقة ورائعة.

5-ماركة بيرشكا-Bershka

هي ليست من أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي فحسب، فتلك الشركة التي تأسست عام 1998 كعلامة تجارية تقدم أزياء وملابس الكاجوال العصرية تعتبر جوهرة للأناقة من بين مجموعة الجواهر التي تمتلكها شركة إنديتكس الإسبانية التي تضم أسماء عديدة لأشهر الماركات العالمية مثل زارا وماسيمو دوتي بجانب أوتيركو وأويشو وزارا هوم، بالإضافة إلى بول أند بير التي بكل تأكيد تستحق الوجود في قائمة أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي بجانب ماركة بيرشكا-Bershka.

وتمتلك ماركة بيرشكا-Bershka أكثر من 1000 متجر منتشر في 71 دولة حول قارات العالم حيث تركز على كسب ثقة الشريحة الشبابية بمختلف جنسياتها وفئاتها.

6-ماركة مانجو-Mango

أهم ما يميز تلك العلامة التجارية التي تمتلك باعًا طويلة في عالم الموضة والأزياء النسائية أنها استطاعت تحقيق وحصد نجاحات مبهرة وكبيرة أيضًا في عالم الأناقة والموضة الرجالية؛ حيث استطاعت اكتساب ثقة الكثير من الرجال حول العالم، وهذا ما يوضحه وجود تلك العلامة التجارية في قائمة أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي على الرغم من أن خط إنتاج الأزياء الرجالية الخاصة بماركة مانجو-Mango الرائعة لم يبدأ بشكل فعلي إلا منذ 11 عامًا فقط حيث أعلن القائمون على الشركة عن توسعها في محاولة اكتساب ثقة الجنس الخشن في العام 2008.

7-ماركة لي - Lee

لأن الملابس المصنوعة من الجينز والدنيم هي أساس طلة الكاجوال الرجالي بكل تأكيد؛ فإن وجود ماركة لي - Lee التي تأسست عام 1989 في قائمة أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي أمر يدل على روعة المجموعات الأنيقة التي تقدمها تلك العلامة التجارية للرجال منذ عقود طويلة.

8-ماركة -Levi's

هي من ضمن العلامات التجارية الموجودة في قائمة أفضل ماركات ملابس الكاجوال الرجالي عراقة بكل تأكيد؛ فتلك العلامة التجارية موجودة من خلال قطع ملابسها في خزانة ملابس معظم الرجال حول العالم منذ عام 1853.