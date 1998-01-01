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هل عودة ياسر العظمة إلى سوريا تحيي مسلسل "مرايا" من جديد؟

السبت 23 فبراير 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل عودة ياسر العظمة إلى سوريا تحيي مسلسل "مرايا" من جديد؟



وكالات / سما /

وصل الفنان السوري ياسر العظمة، إلى سوريا قبل أيام، بعد غياب دام نحو ست سنوات تنقل خلالهما بين مصر والإمارات.

ونشر العظمة صورتين له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، وهو في منطقة بلودان السياحية شمال غرب دمشق.

وعلق عليها: "اليوم من قرية بلودان الهادئة لكم كل التحية". وأضاف: "ما أجمل الرجوع إليه".

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن ياسر العظمة عاد إلى دمشق بهدف إنتاج جزء جديد من مسلسله الشهير "مرايا".

يشار إلى أن الفنان ياسر العظمة لم يُعرف له موقف واضح إزاء الثورة السورية، فبينما يقول البعض إنه من مؤيدي النظام بحكم مصالحه الشخصية، ذهب فريق آخر إلى القول إنه معارض للنظام منذ زمن؛ وذلك عبر نقده غير المباشر للمخابرات السورية في مسلسلاته، إضافة إلى أنه نقل تصوير مشاهد "مرايا 2013" إلى خارج سوريا.

ولم يدي ياسر العظمة حتى الأن بأي موقف رسمي لوسائل الإعلام حول موقفه من الثورة السورية التي اندلعت عام 2011.

#ياسر العظمة #مرايا

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