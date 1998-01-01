نادين نجيم تتمنى الشفاء العاجل للفنانة إليسا

وكالات / سما /

أرسلت الفنانة نادين نجيم رسالةً إلى الفنانة إليسا تتمنى لها الشفاء العاجل بعد خضوعها للعملية الجراحية الاخيرة.

ومن المعروف عن نادين نجيم حبها الكبير لإليسا ودعمها لها ووصفها دائمًا لها بـ"الملكة", نشرت عبر "إنستا ستوري" غلاف عكس اللي شايفينها وعلّقت عليها بأنها تتمنى ان تكون اليسا قد اصبحت بحال أفضل متمنية لها الشفاء العاجل.

كما نشرت نادين نجيم مجموعة صور لها، بعضها يجمعها بزوجها وبعضها الآخر بإحدى صديقاتها، حيث إستغلت جمال الطبيعة في لبنان وزارت أماكن التزلج.

وتواصل نادين نجيم تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد " خمسة ونص" الذي سوف يعرض في الموسم الرمضاني 2019 والذي يشاركها بطولته قصي خولي ومعتصم النهار وهو من إخراج فيليب أسمر وإنتاج "الصبّاح للإعلام, بحسب مجلة سيّدتي.".