بعد سيارته الفارهة.. محمد رمضان يستعرض دراجاته النارية

وكالات / سما /

استعرض الفنان المصري محمد رمضان دراجاته النارية في إطار مسلسل من التباهي كان آخرها استعراض سياراته الفارهة.

ونشر رمضان على صفحته على إنستجرام، صورة لدراجتين ناريتين له وعجلة صغيرة لابنه عالى، وعلق وكتب: "لما تروح تلاقى ابنك راكن قدامك".

يذكر أن محمد رمضان يواصل مسلسل زلزال لشهر رمضان القادم أمام الفنان حلا شيحة.

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، حلا شيحا، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادى مهنى، وسامى عبد الحليم، حسام داغر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.