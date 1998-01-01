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البحرية البريطانية "تعتذر" للأمير هاري بعد "الإخفاق الكبير"

السبت 23 فبراير 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرية البريطانية "تعتذر" للأمير هاري بعد "الإخفاق الكبير"



وكالات / سما /

قدمت وحدة من القوات البحرية البريطانية، اعتذارها بعدما ظهر الأمير هاري وهو يغلق باب السيارة بنفسه على الرغم من كونه عضوا في الأسرة الملكية.

وتم تداول صورة دوق ساسيكس على نطاق واسع، مؤخرا، بعدما شوهد وهو يغلق باب السيارة خلال زيارة لقوات البحرية بمنطقة بيكلاي في إنجلترا، فيما يقتضي البروتوكول في العادة أن يقوم أشخاص مساعدون بهذا الأمر.

وقالت الوحدة الثانية والأربعون من القوات البحرية البريطانية في تغريدة "كنا نعتقد أن الزيارة قد جرت على ما يرام إلى أن اطلعنا على تقرير بشأن إخفاق كبير من جانبنا".

وأضافت "بوسعنا أن نعتذر لكم عن الخذلان، لأنه من حقكم أن تتوقعوا أداء المراسم على نحو أفضل في باب السيارة من قبل الوحدة البحرية".

ويرى متابعون أن الأمير هاري الذي يشغل منصب القائد العام للقوات البحرية، يسير على نهج زوجته ميغان ماركل في كسر بعض قواعد البروتوكول.

وأثنى الأمير هاري على القوات البحرية خلال الزيارة قائلا إنه محظوظ بالنظر إلى ارتدائه زيهم دون الخضوع للتدريبات الصارمة التي يحتاجها عملهم.

#الأمير هاري

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