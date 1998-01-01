الخمور تقتل 50 شخصاً في الهند

وكالات / سما /

ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناتجة عن تناول مشروبات كحولية مسممة في ولاية آسام شمال شرق الهند ارتفع إلى 50 شخصا.

كان معظم الضحايا من العمال بمزارع الشاي في منطقتي "جولاجات" و"جورهات"، الذين تناولوا المشروبات الكحولية المسممة مساء أمس الأول الخميس. وتوفي 22 شخصا على الأقل حتى مساء أمس .

وقال ديرين هازاريكا، كبير المسؤولين بمنطقة (جولاجات) إنه "تم تسجيل 28 حالة وفاة أخرى في المنطقة، الليلة الماضية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى .50 ومازال حوالي 60 يتلقون العلاج في المستشفيات".

وأضاف أن معظم الضحايا عمال من مزرعة شاي في منطقة جولاجات. وتابع أن بعض الضحايا توفوا أيضا بعد تناول هذه المشروبات الكحولية في منطقة جورهات القريبة.

وكشفت تحقيقات أولية أن المشروبات الكحولية كانت تحتوي على الميثانول، الذي يؤدي إلى الوفاة عندما يتم تناوله بكميات كبيرة.

وحصيلة الوفيات مرشحة للأرتفاع ، حيث ترددت تقارير أن العديد من الضحايا في حالة خطيرة. وتم اعتقال العديد من الأشخاص الذين يقومون بتصنيع المشروبات الكحولية المغشوشة وبيعها .