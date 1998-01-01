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مجدلاني يدعو الاحزاب الاشتراكية الاوروبية لحملة واسعة ضد اجراءات الاحتلال

السبت 23 فبراير 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، الاحزاب الاشتراكية الأوروبية لاتخاذ قرارات جادة وصارمة تجاه الاجراءات الاسرائيلية الممنهجة ضد المواطن الفلسطيني والأراضي الفلسطينية وتعمل على تقويض حل الدولتين.

وقال مجدلاني الذي يشارك في اعمال مؤتمر الاحزاب الاشتراكية الاوروبية المنعقد في اسبانيا ، "لقد حان الوقت للعائلة الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا والعالم أن تأخذ قرارات صارمة بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لم يعد مقبولا أن تقول الأحزاب الاشتراكية الأوروبية شيئا عندما تكون في صفوف المعارضة، وشيئا آخر عندما تتسلم الحكم".

وأضاف "ندرك التحديات القائمة في اوروبا وكذلك ازدحام جدول اعمال المؤتمر بالعديد من القضايا، إلا أن قضية فلسطين يجب أن تبقى محورا هاما يجب تحريكه والاستفادة من دعم الأصدقاء الأوروبيين في تعديل الموقف الأوروبي تجاه القضية، والاعتراف بدولة فلسطين".

واشار الى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اجراءات واقعية على الارض بفعل الاحتلال الذي يسعى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني عبر احتجاز الاموال الفلسطينية وسرقتها، يتطلب تحرك الاحزاب الاشتراكية بموقف موحد تجاه ذلك، ودعم الشعب الفلسطيني. محذرا من استمرار حالة الصمت وكذلك عدم طرح الاحزاب الاوروبية الاشتراكية لمبادرة موحدة تدعم حل الدولتين على اساس قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا في ظل حالة الدعم الواضح من قبل ادارة ترمب لدولة الاحتلال.

#احمد مجدلاني #الاحتلال

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