الشرطة بالوسطى تلقي القبض على أكبر عصابة لصوص في سرقة الدراجات النارية

عبدالهادي مسلم / سما /

تمكن جهاز المباحث والشرطة بالمحافظة الوسطى من إلقاء القبض على تشكيل عصابة "لصوص "في المحافظة كانت مهمتها سرقة الدراجات النارية من منازل المواطنين.

وأوضح أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة بغزة أنه بين فتره واخرى هناك متابعه من قبل الشرطه و تحديدا المباحث العامه لموضوع سرقه الدراجات الناريه وخاصه بعد تكرار شكاوى للمواطنين بهذا الخصوص مؤكدا هناك متابعه حثيثه على مستوى المحافظات للدراجات المسروقه والبحث عنها .

وأضاف أن مباحث دير البلح وبناء علي معلومات من التحري المركزي في المحافظة الوسطي قامت بعمل كمين وتضبط المطلوب الهارب/ ص - س حيث انه مطلوب لعدد من الاقسام في قطاع غزة وتضبط دراجة نارية يشتبة ان تكون مسروقة

وذكرت مصادر مطلعة أن الشرطة الفلسطينية وبعد تلقيها بلاغات من مواطنين تعرضوا للسرقة كثفث من تحرياتها وتحقيقاتها ومتابعتها للقضية حتى ثم القاء القبص على بعض هؤلاء اللصوص والاعتراف بقيامهم بهذه السرقات. وأشارت هذه المصادر أن بعضا من هؤلاء اللصوص ما زال فارا من وجه العدالة وان الشرطة تلاحقهم.

وأكد مواطن من مخيم البريج تعرض للسرقة قبل عدة شهور أن دراجته النارية سرقت من حوش منزله وأنه تقدم ببلاغ للشرطة وانه بعد فترة من الزمن ألقت الشرطة القبض على السارق واعترف بجريمته واعترف كذلك على آخرين شاركوا معه في الجريمة.

وأشار هذا المواطن الذي رفض الكشف عن اسمه حفاظا على سير التحقيق وعلامات الفرح بادية على وجهه بأن الشرطة أعادت له دراجته بعد أن فقد الأمل في عودتها مقدما الشكر للعيون الساهرة التي تسهر على راحة المواطنين.

وقال المواطن أن العصابة كانت تقوم بسرقة كل شيء يقع تحت ايديها من أنابيب غاز ومواتير مياه وحتى الطيور لم تسلم منهم.

وساد جو من الارتياح المحافظة الوسطى بعد ألقاء القبض على هذه العصابة التي اشاعت الخوف والهلع بين المواطنين ومحاولتها إثارة المشاكل والفتن مقدمين شكرهم للشرطة على هذا الإنجاز.