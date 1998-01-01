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حفيدة صدام حسين تنشر صورا نادرة لجدها وعائلتها (شاهد)

السبت 23 فبراير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حفيدة صدام حسين تنشر صورا نادرة لجدها وعائلتها (شاهد)



بغداد / وكالات /

كشفت حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حرير حسين كامل، عن صور نادرة لجدها، وعائلتها.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صورا حصلت عليها من حرير كامل، التي قتل نظام صدام حسين، والدها، حسين كامل، زوج رغد صدام حسين، سنة 1996.

وتظهر الصور أبناء وبنات صدام حسين، في مراحل عمرية مختلفة، وصور أخرى تظهر أحفاده، وحفيداته.

وبحسب ما ذكرت حرير حسين كامل، فإن جدها لديه 15 حفيدا، بعضهم يقيم في الأردن، وآخرون في قطر.

وظهرت في الصور أيضا، زوجة صدام حسين، ساجدة طلفاح، إضافة إلى ظهور حرير نفسها في عدة صور.


ودائما ما تنشر حرير كامل صورا لوالدها، وجدها عبر حسابها الشخصي في "انستغرام".

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