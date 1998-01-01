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مريضة من غزة تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها لإستكمال علاجها

السبت 23 فبراير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مريضة من غزة تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها لإستكمال علاجها



أروى صلاح / سما/

ناشدت المريضة أنوار روحي نور الدين 29 عاما من سكان مدينه غزة الجهات المسؤولة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بتسهيل سفرها المقرر في .... من هذا الشهر لتكملة علاجها في مستشفى النجاح بنابلس.

وأوضحت عائلة المريضة أنوار أن الأطباء بعد أن أجروا لها عملية بعد اصابتها (بنزيف دماغي حاد من نوع تلقائي تحت العنكبوتية) أكدوا على ضرورة المراجعة بعد...... للاطمئنان على صحتها خاصة بعد تعرضها لانتكاسات شديدة استدعى نقلها لمستشفي الشفاء وإجراء مزيد من الفحوصات بسبب الوضع الصحي الصعب الذي تمر بها أنوار؛

وأشارت العائلة إلى أنه قبل أكثر من شهرين قدمت تصريح للسفر لكن الجانب الإسرائيلي أبلغها بأنها ما زالت تحت الفحص ولم تتمكن من السفر وتقدمت بتصريح آخر للسفر والذي موعده يوم الإثنين المقبل .. معربة عن تخوفها من الرفض مرة أخرى من قبل الجانب الإسرائيلي.

وناشدت المريضة أنوار أم لثلاثة أطفال مرة أخرى وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ والجهات المسؤولة لاستكمال علاجها في مستشفى النجاح خاصة أنه لم يتبقى الا عدة أيام على حجز المستشفى وصحتها تتدهور و يزداد خطورة.

وكانت المريضة نور الدين قد أجرت عملية (نزيف دماغي حاد من نوع تلقائي تحت العنكبوتية) في مستشفى النجاح في نابلس والذي كانت تعتبر من العمليات النادرة و المعقدة جدا.

للتواصل:٠٥٩٧٥٩٩٩٢٤

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