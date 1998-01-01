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خطوات تدعم بها شريك حياتك في مشاكله

السبت 23 فبراير 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطوات تدعم بها شريك حياتك في مشاكله



وكالات / سما /

يواجه المرء الكثير من المشاكل، ويكون في أمس الحاجة لمن يقف بجانبه ويستمع إليه، ولاشك أن شريك الحياة له دور محوري وأساسي في مثل هذه الحالات.

موقع “سيمبيس” أورد مجموعة من النصائح التي تُمكّن الشخص من دعم شريك حياتك وتجعله يهتم بمشاكله ويستمع له وهي:

– تعاطف من قلبك لشكواه

لابد أن تتعاطف من قلبك عندما تستمع لشكوى شريك حياتك، فهذا يساعده على الشعور بالأمان ويشجعه على شرح ما حدث للحصول على مزيد من التعاطف.

– تجنب إظهار أي عواطف سلبية تجاه ما يقوله الشريك

يجب أن تستمع لشكوى شريك حياتك بعيدًا عن أي عواطف سلبية تجاه ما يقوله، خاصة أنه قد يحدث مشكلة بينكما، فقط حاول أن تنصت بعناية لشكواه.

– استمع بحيادية ودون تحيز

إذا كان شريك حياتك يحكي لك عن مشكلة تعرض لها مع أحد الأشخاص، حاول أن تستمع له بحيادية ودون تحيز وحكم المنطق.

– استمع لشكواه بحب

حاول أن تظهر حبك لشريك حياتك خلال استماعك لشكواه؛ لأن ذلك يشعره بالراحة والطمأنينة، ولا توجه له أي اتهامات وأكد له أنك تكن له كل الحب.

– امنحه الوقت الكافي لشرح وجهة نظره

امنح شريك حياتك عندما يشكو الوقت الكافي ليشرح وجهة نظره ويقدم آراءه في أي مشكلة تنشأ بينكما، وتجنب التضييق على آرائه وامنحه فرصة كافية ليعبر عنها.

#شريك الحياة #خطوات

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