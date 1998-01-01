5 عبارات تقوي علاقتك بشريك حياتك.. تعرفي عليها

وكالات / سما /

لا شك أن الكلام له تأثير كبير إما بالسلب أو الإيجاب، لذلك لابد أن ينتقي الفرد استخدام كلماته بشكل صحيح كي يؤثر إيجابيًا على الآخرين ويوطد علاقته بهم.

كذلك في العلاقات الزوجية، للكلام عامل مهم وقوي لتوطيد المشاعر الجميلة بين الرجل والمرأة، وأورد موقع “كروس واك” قائمة بـ عبارات التي من شأنها تقوية العلاقة الزوجية.

أحبك

الكثير من النساء بحاجة لسماع هذه الكلمة الساحرة، خاصة إن تم دعمها بأفعال على أرض الواقع، لذلك يجب أن تدرس طباع زوجتك كي تعرف أفضل طريقة لتعبر بها عن حبك لها.

أنا فخورة بك

هذه الجملة عندما يسمعها الرجل من زوجته تجعله يبذل الكثير من الجهود ليقوم بجميع واجباته تجاهها، كما يعمق التزامه بعلاقته الزوجية.

أنا أحترمك

هذه العبارة تحب أن تسمعها المرأة من زوجها حتى تشعر بأهميتها وقيمتها، ودورها في حياة زوجها، لذلك يجب أن تعبر لزوجتك عن احترامك لما تقوم به.

أرغب في البقاء معك

عبري لزوجك عن رغبتك في البقاء معه وبجانبه، وقدمي له الدعم اللازم ولا تبخلي بقضاء أوقات مميزة معه.

أشتاق إليك

الرجل يقضي الكثير من الوقت خارج المنزل لطبيعة عمله، لذلك لابد أن تعبر عن مدى اشتياقك لزوجتك عبر اتصال أو رسالة.