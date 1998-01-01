إتش تي سي تعلن عن نظارة الواقع الافتراضي

وكالات / سما /

أعلنت شركة اتش تي سي عن نسخة محدثة من نظارتها للواقع الافتراضي Vive Focus باسم Vive Focus Plus حيث تعد هذه النظارة قائمة بذاتها ولا تحتاج للاتصال بالحاسوب أو الهواتف الذكية للعمل والقيام بمهامها، كما أنها تملك اليوم ذراعي للحركة مدعومان بدعم مجال واسع للحركة بست درجات والذي يسمح بتحرك واسع للمستخدم والدوران حول نفسه دون التقيد بموضع معين.

وتتمتع Vive Focus Plus بمواصفات مشابه لنسختها السابقة فهي تعمل بمعالج سنابدراجون 835 مع شاشةAMOLED بدقة عرض 3K، كما دعمها لحركى التعقب الحر التي تسمح بتجربة ممتازة للمستخدم بالتوافق مع أذرع التحكم، فيما يمكن تنزيل محتوى جديد على النظارة بالإضافة للتطبيقات بشكل مباشر من خلال متجر التطبيقات VivePort.

وبالحديث عن سوق نظارات الواقع الافتراضي المنفردة نرى أن Oculus Quest التابعة لفيسبوك والتي سترى النور في مطلع الربيع ستكون في مواجهة مباشرة مع نظارة اتش تي سي كونها الأخرى تتمتع بمواصفات مشابهة بل أن فيسبوك وعدت بتطوير نظارة تتمتع بتتبع حركي واسع للمستخدم مع دمج تقنيات الواقع الافتراضي لتعمل في مساحة واسعة.

ومن المتوقع أن تطلق اتش تي سي Vive Focus Plus في الفترة ما بين ابريل ويونيو لتوفرها بشكل مبدئي للعملاء في مجال الأعمال ثم توفيرها عالمياً فيما يقارب 25 دولة، أما بالنسبة للسعر فهم لا يزال غير معروف للحظة فيما من المرجع أن يتم الإعلان عنه قبيل الإطلاق الرسمي في الأسواق.