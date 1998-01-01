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ما علاج تيبّس المفاصل؟

السبت 23 فبراير 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما علاج تيبّس المفاصل؟



وكالات / سما /

يشكو كثير ممن تخطوا الـ 40 من تيبّس مفاصل الجسم، وفي بعض الأحيان في مراحل قبل ذلك وخاصة عند التعرّض لبرد التكييف أثناء النوم، أو كمضاعفات لإصابات. كذلك تختلف درجة التيبّس من الخفيف إلى المتوسط والشديد، وقد تستمر نوبات التيبّس لفترات أطول لدى بعض الأشخاص، وقد تقتصر على الصباح عند الاستيقاظ.

عوامل تزيد التيبّس:

* البدانة والوزن الزائد.

*نوعية الطعام.

* التهاب المفاصل.

* الإصابة بالتهاب الذئبة أو الالتهاب الكيسي.

* النقرس.

العلاجات المنزلية. استخدم الكمّادات الدافئة والباردة، واعمل على إنقاص الوزن، ومارس تمارين العلاج الطبيعي، وتناول أطعمة متوازنة خالية من زيوت القلي، وغنية بزيت السمك والدهون الجيدة مثل دهون زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو، أو تناول مكمّلات غذائية تحتوي على دهون أوميغا3 وزيت السمك.

متى ترى الطبيب؟ لا تتطلب حالات التيبّس الصباحي رؤية الطبيب عادة، لكن إذا كانت نوبات التيبّس متكرّرة ومصحوبة بألم أو تورّم ستحتاج إلى زيارة الطبيب وتناول مضادات الالتهاب المناسبة للحالة مع اتباع نصائح العلاجات المنزلية المشار إليها أعلاه.

#علاج #المفاصل

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