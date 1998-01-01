المحترفين : فوز ان للبيرة والاهلي وتعادل الثقافي وشباب الخليل

رام الله / سما /

انتهت مساء الجمعة مباريات الجولة الاولى من مباريات الاسبوع الرابع عشر من دوري القدس للمحترفين برعاية " اوريدو " فقد جرت ثلاث لقاءات كانت كالتالي :

البيرة + الظاهرية

قاد موسى سليم فريق البيرة للفوز على الظاهرة بهدف نظيف سجله من علامة الجزاء، ليرفع البيرة رصيده بهذا الفوز الى "18" نقطة، فيما استقر الظاهرية عند النقطة السابعة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ماجدأسعد في البيرة، ضمن مباريات دوري القدس للمحترفين برعاية اوريدو.

شهد اللقاء بعض المحاولات الهجومية من جانب البيرة، وتقدم لاعب الظاهرية محمد عصفور ونفذ كرة ثابتة، ارسلها على المرمى ابعدت من جانب المدافعين"28"، فرد البيرة بفرصة محققة ، حين خطف محمد الناطور كرة من امام المدافع ، سددها قوسية فمرت بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين اهدر الدحلة فرصة للتسجيل بعد ان سدد الكرة من مشارف الصندوق بتسرع فوق المرمى، لينتهي الشوط الاول بدون اهداف.

مع بداية الشوط الثاني أجرى الظاهرية تبديلا بإشراك باسل وريدات، مكان محمد عصفور.

وفي الدقيقة "60" حرم وليد قيسة ، فريق البيرة من هدف محقق بعد ان تصدى لكرة الدسوقي ،فرض البيرة أفضليته على مجريات اللعب، وشكل ضغطاً على مناطق الظاهرية، الذي عانى من عدم الترلاكيز امام المرمى .

واحتسب الحكم ركلة جزاء للظاهرية ،اهدرها العائد احمد ماهر بعد تصد رائع من الحارس كناعنة ، فيما الغى الحكم هدفاً للبيرة بداعي التسلل، "65"، ومرة اخرى احتسب الحكم ركلة جزاء وهذه المرة لصالح البيرة، نفذها بنجاح في المرمى موسى سليم"81"، لتنتهي المباراة بفوز البيرة بهدف نظيف.

ادار اللقاء اسحق الكيلاني وساعده محمود سالم رائد عامر سامر ابو ليل ، راقب المباراة خالد الصياد .

الاهلي + الامعري

انتهى لقاء اهلي الخليل والامعري بفوز اصحاب الارض على الامعري بالنتيجة 2/ صفر في اللقاء الذي احتضنه ملعب دورا وراقبه ناصر عمايري .

شادي شعبان سجل اولا في الدقيقة "16" واضاف طارق ابو غنيمه في الدقيقة "66" الهدف الثاني للاهلي .

وبهذا رفع الاهلي رصيده الى "24" نقطة فيما بقي رصيد الامعري "17" نقطة .

حكم اللقاء : عماد بوجه ، محمود النجار ، خلدون ابو قبيطة و يزيد ابو عرقوب رابعا

الثقافي + شباب الخليل .

وعلى ملعب الشهيد جمال غانم انتهى لقاء ثقافي طولكرم وشباب الخليل بالتعادل 2/2 وراقبه عمر شرعب .

تمكن نادي الثقافي من التقدم بهدف أول عبر لاعبه نمر واصف، في الدقيقة (15) من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، نجح الثقافي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق معن جمال، بالدقيقة (60) من كرة جميلة من داخل الصندوق.

اعتقد الجميع، خاصة جماهير الثقافي التي جاءت لمؤازرة فريقها، أن الأمور حُسمت لكن الشباب كان له رأي آخر.

وقبل نهاية الوقت بدل الضائع بدقيقتين نجح عبد الحميد أبو حبيب في تقليص النتيجة، وبعدها بأقل من دقيقة سجل زميله أحمد أبو ناهية الهدف الثاني، وسط فرحة عارمة من لاعبي وجماهير الخليل.

وبهذه النتيجة رفع شباب الخليل رصيده الى "27" نقطة فيما اصبح رصيد الثقافي " "17" نقطة

حكم اللقاء : ناصر البلبول ، احمد البلبول ، احمد جبرين وهاني البلبول .