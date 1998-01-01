الاولى:هلال اريحا يعرقل طوباس وانتصار القوات والعيسوية ودربي قلقيلية انتهى بالتعادل

رام الله / سما /

انتهت الجمعة الجولة الاولى من مباريات الاسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الاولى الذي ينظمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وقد جرت اربع مباريات كالتالي :

اسلامي قلقيلية + اهلي قلقيلية

نابلس-هاني صوان-مباراة دربي قلقيلية انتهت بالتعادل بدون اهداف في لقاء احتضنه ملعب نابلس وراقبه تامر بركات .

وبهذه النتيجة رفع كل فريق رصيده بنقطة واحدة ليصبح رصيد الاسلامي " 32" نقطة ورصيد الاهلي "24" نقطة .

حكم اللقاء : محمد بدير ، محمد الخطيب ، فؤاد تايه ورشاد الدعمة .

بدأ الإسلامي بسلسلة هجمات سريعة انطلقت من الاطراف عن طريق عبادة فرح ، شاهر داوود وبالمقابل اعتمد الاهلي على الهجمات المرتدة عن طريق ثروت ابو الهيجا ، حمزة عيسى

الشوط الثاني :لم يشهد فرصا حقيقية لكلا الفريقين لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين دون اهداف .

الخضر + القوات

بعد ان انتهى الشوط الاول من اللقاء الذي احتضنه ملعب الخضر بالتعادل "2/2" استطاع فريق القوات من الفوز باللقاء بالنتيجة 4/2 ليرفع القوات رصيده الى "27" نقطة وتزيد معاناة الخضر الذي بقي رصيده "8" نقاط .

راقب اللقاء : فادي اللحام

عزام صلاح ومحمد سرحان سجلا للخضر فيما سجل للقوات مجاهد كسبه وعبد الله علي " هدفين " وحمزة الطويل الهدف الرابع .

حكم اللقاء مروان وزوز ، عبد الرحيم ابو حديد ، يعقوب ابو تركي ورامز ابومرخية .

العيسوية + بيت صفافا

حقق فريق العيساوية فوزاً ، على ضيفه العربي بيت صفافا بهدفين نظيفين، سجلهما خليل بعيرات ، وامجد خالد "90+94"، في المباراة التي جرت احداثها على استاد فيصل الحسيني،وبهذا الفوز احتل العيساوبة المركز الثالث برصيد "29" نقطة، فيما تجمد رصيد العربي عند النقطة "16".

ادار اللقاء محمد خليل ، وساعده اشرف ابو زبيدة، ورأفت رومة، وامين زبيدات رابعاً ، راقب اللقاء مجدي زبيدات .

افضلية نسبية لصالح العيساوية الذي حاول اكثر من مرة الوصول لمرمى العربي، من خلال خليل بعيرات وهيثم ابو عرام وايهاب شاهين

العربي اتسم اداءه بالحذر الدفاعي والاعتماد على المناولات الطويلة، لعلاء عريقات وفادي ابو كف وهيثم ابو عرام، الذي كاد في الدقيقة ٣٥ من تسحيل هدف التقدم بعد ان تابع كرة ملعوبة خلف المدافعين وسط خروج الحارس

واتيحت فرصة للعيساوية لتسجيل هدف التقدم اثر كرة ملعوبة امام فوهة المرمى سددها عمر عيسى العدها الحارس ليعود ايهاب شاهين محاولا زج الكرة في الشباك، الا ان الحارس محمد عليان تألق بصدها وحرم العيساوية من التقدم، لينتهي الشوط الاول بدون اهداف.

وفي بداية الشوط الثاني ،لم تشكل المحاولات الهجومية للفريقين اي تهديد حقيقي حتى تكللت هجمات العيساوية بهدف التقدم قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الاصلي للقاء، عبر كرة عرضية حولها عمر عيسى من الجهة اليمنى على القائم البعيد استقبلها خليل بعيرات، فتجاوز المدافع وسدد من خط الجزاء كرة استقرت على يسار الحارس،

وفي الرمق الاخير من الوقت الاضافي، وقع لاعب العيساوية امجد خالد على الهدف الثاني، اثر انفراد بالمرمى وتسديده كرة عانقت الشباك.

هلال اريحا + طوباس

حقق فريق هلال اريحا العلامة الكاملة امام فريق طوباس واقتنص مهاجموه هدفين مبكرين في الدقيقتين "3" عن طريق عيسى السويطي وابراهيم الياس في الدقيقة "5" من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بفوز اصحاب الارض 2/ صفر .

اللقاء جرى على ملعب اريحا وراقبه احمد بشارات .

وبهذا رفع الهلال رصيده الى "18" نقطة فيما بقي رصيد طوباس " 31" نقطة .

حكم اللقاء : سامر حمود ، ، امين الحلبي ، صلاح حسان وعمر يوسف .