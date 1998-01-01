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افتتاح البطولة العربية للجودو في مراكش بحضور فلسطيني

السبت 23 فبراير 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح البطولة العربية للجودو في مراكش بحضور فلسطيني



رام الله / سما /

افتتح رئيس الاتحاد العربي للجودو نعمان شاهر حسن ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للجودو والفنون المشابه، بحضور الوفد الفلسطيني بطولة الأندية العربية للجود.

وجرت عدة مباريات بين لاعبي الأندية المشاركة حسب ما افرزته القرعة بإشراف نخبة من الحكام العرب في لعبة الجودو.

وتبدأ مباريات لاعبي فريق الهلال المقدسي الفلسطيني السبت بقيادة المدرب ماهر أبو ارميله بإشراف عضو الإدارة رامي كلباني اداري للوفد المشارك. والتقى رئيس الوفد المشارك في البطولة خالد أبو ارميله عددا من المسؤولين في الاتحاد العربي في لعبة الجودو من بينهم توفيق سعدي . ويمثل فلسطين في البطولة وسام أبو ارميله، أحمد القرنة وعدي الشريف، وتم منع بطلي غزة (إبراهيم دغمش وعاطف صقر) من السفر. وأبدى رئيس الاتحاد معاوية فهد القواسمة، ارتياحه من سير التدريبات للفريق المشارك.

#البطولة العربية #الجودو

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