مدينة القدس تستضيف بطولة القدس الرمضانية للرواد

القدس المحتلة / سما /

استضاف مركز شباب الإمعري في أمسية رياضية بكرة الطاولة اجتماعي طولكرم ونادي الاتحاد الأرثوذكسي القدس، حيث لعب في اللقاء الأول فريق الاجتماعي مع الأرثوذكسي وانتهى اللقاء بفوز الأرثوذكسي ٣ مقابل ٢ ، اما اللقاء الثاني فجمع النادي المضيف شباب الإمعري مع فريق الاجتماعي طولكرم وانتهى اللقاء بفوز مركز شباب الإمعري بنتيجة ٣ مقابل ١ .

واللقاء الأخير جمع ما بين مركز شباب الإمعري ونادي الأرثوذكسي ولضيق الوقت لم تستكمل المباراة وانتهت بالتعادل ٢ لكل فريق.

والقى المدرب المخضرم الياس طمس كلمة شكر من خلالها باسم النادي الأرثوذكسي وملتقى الرواد المقدسي النادي المضيف مركز شباب الامعري والأشقاء مركز طولكرم، مؤكدا ان ملتقى الرواد المقدسي يستعد لتنظيم بطولة الرواد الرمضانية هذا العام في مدينة القدس لمن هم فوق سن ال 45 عاما وذلك في أمسيات رمضانية ينظمها ملتقى الرواد المقدسي لعدة رياضات.