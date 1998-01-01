جوارديولا يكشف الجانب المظلم من سحق تشيلسي

وكالات / سما /

أفصح بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، عن الجانب المظلم والسلبي من انتصار فريقه على تشيلسي بسداسية نظيفة، قبل أسابيع قليلة، وذلك قبل اللقاء الذي سيجمعها يوم الأحد لحساب نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأكد بيب جوارديولا أن تشيلسي ولاعبيه سيركزون على تجاوز عقبة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، بهدف الثأر والانتقام من السداسية المهينة التي خسروا بها في ملعب الاتحاد، خلال الشهر الجاري.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “الانتصار على تشيلسي بسداسية؟ في تلك اللحظة كنت سعيداً للغاية، ولكن اليوم، سأتمنى لو أننا لم نهزم تشيلسي بنتيجة 6/0، لاعبيهم ومدربهم سيركزون للفوز علينا”.

وأشاد جوارديولا بلاعبه ليروي ساني، حيث قال: “هو من أفضل اللاعبين الذين يلعبون على الأطراف حول العالم، أنا أفضل أن أستخدمه في المكان الذي تظهر فيه خطورته”.

واختتم بالقول: “هو لاعب مذهل للغاية، أنا لا أستطيع أن أقول بأنه لا يستطيع أن يلعب في الوسط، ولكن في الفترة الحالية لدينا لاعبين أفضل للقيام بهذه المهمة.