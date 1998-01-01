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مورينيو: فينجر من أفضل المدربين في التاريخ!

السبت 23 فبراير 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو: فينجر من أفضل المدربين في التاريخ!



وكالات / سما /

منح جوزيه مورينيو إشادة غير متوقعة بآرسين فينجر، واصفاً المدرب الفرنسي بأنه واحد من أفضل المدربين في التاريخ.

وكان بين الفائزين السابقين بالدوري الممتاز منافسة طويلة ومريرة أثناء عملهما في إنجلترا ، ونادراً ما قال أي منهما كلمة جيدة في حق الآخر.

ومع ذلك ، بعد أن شاهد مورينيو عدوه القديم يحصل على جائزة لوريوس كتكريم على مسيرته المهنية الطويلة، المدرب البرتغالي أشاد بالمدرب الفرنسي بشكل لربما حتى فينجر ما كان يتوقعه بالنظر إلى الماضي السيء بينهما.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية:” فينجر شخص ذكي جداً. واحد من أفضل المدراء في تاريخ كرة القدم. لقد دخل عالم كرة القدم الإنجليزية في وقت كان يسيطر عليها المديرين الإنجليز أو البريطانيين. كان واحداً من أوائل المديرين الأجانب الذين وصلوا لإنجلترا وغيروا الأشياء هناك.”

وأضاف: “أعتقد أنه كان له تأثير في تغيير اتجاه الدوري الممتاز… كان دائماً عدواً لطيفاً، كان هناك بعض الخلافات على طول الطريق … لا أريد أن أقول أننا يجب أن نأسف لأنها جزء من تاريخنا. لا يمكننا العودة وحذفها. ما يمكنني قوله هو أن الاحترام الحقيقي موجود دائمًا.”

وكان مورينيو قد تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي بعد عامين ونصف العام من تدريب الفريق ، في حين انتهت فترة فينجر الطويلة مع آرسنال التي استمرت 22 عاماً في الصيف الماضي.

ويذكر أن جائزة لوريوس تكرم إنجازات أولئك الذين قدموا مساهمة كبيرة في عالم الرياضة. وقد تم منحها لأول مرة في عام 2000 كواحدة من جوائز لوريوس العالمية للرياضة.

#مورينيو #ارسين فينجر

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