سولشاير ينوي الاستعانة بفيرجسون للإطاحة بليفربول

وكالات / سما /

رحب المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد أولي جنار سولشاير بفكرة أن السير أليكس فيرجسون يمكن أن يتحدث إلى لاعبي فريقه قبل مواجهة ليفربول القوية في نهاية هذا الأسبوع.

ويستضيف الشياطين الحمر الريدز يوم الأحد على ملعب أولدترافورد برسم الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة قمة، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن المان سيتي المتصدر، فيما يحتل الشياطين الحمر المركز 4 بـ 51 نقطةز

المدرب الأسطوري للشياطين الحمر يملك خبرة كبيرة في مواجهاته ضد ليفربول، حيث خاض ضدهم 64 مباراة خلال السنوات الـ 26 التي أمضاها في إدارة اليونايتد ، وحصل على 29 انتصاراً.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “سيكون موضع ترحيب أن يتحدث مع اللاعبين إذا أراد ذلك ، لأنه يعلم تماماً ما يجب القيام به للتغلب على ليفربول.. وأعتقد أن لاعبينا يعرفون ما يعني للجميع في مانشستر يونايتد الانتصار على ليفربول.”

وأضاف سولشاير: “لقد لعبت أيضا بعض المباريات ضد ليفربول ، وأنا أعلم أهمية الفوز فيها بالنسبة للجماهير ، ولكل الذين يعملون هنا ، والموظفين.. الأمر لا يتعلق بالمشاعر. أنا أفهم أنه يمكن للعاطفة أن تساعد، ولكن علينا أن نبقى مركزين ومسيطرين ونقاتل ونلعب بشكل المطلوب لنفوز..”