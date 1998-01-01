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برباتوف ينصح جاريث بيل بترك ريال مدريد

السبت 23 فبراير 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برباتوف ينصح جاريث بيل بترك ريال مدريد



وكالات / سما /

وجه ديميتار برباتوف، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، نصيحة للويلزي جاريث بيل الذي تحوم شكوك كبيرة حول مستقبله مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال برباتوف في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: “نصيحة لبيل ؟ إذا لم يحبوك في مدريد عليك أن تغادر الفريق”.

وتابع: “إنهم يلومون بيل على كل الأمور السيئة التي تحدث لريال مدريد، لا أفهم لماذا، هذا غير عادل نهائياً، بالنظر إلى إحصائياته لقد سجل 12 هدفاً في 30 مباراة وهذا شيء جيد جداً”.

وعن إمكانية عودة جاريث بيل إلى الدوري الإنجليزي من بوابة فريقه السابق توتنهام هوستبير، قال برباتوف: “هذا يعتمد على المال ولا أعتقد أن توتنهام يملكون 100 مليون يورو”.

وبات جاريث بيل قريباً من مغادرة ريال مدريد، بسبب عدم نجاحه في تعويض رحيل كريستيانو رونالدو، علاوة على إخفاقه في تعلم اللغة الإسبانية، الأمر الذي يجعله معزولاً عن بقية زملائه.

#ريال مدريد #جاريث بيل

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