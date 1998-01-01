جمعية حسام : لا يزال التوتر سيد الموقف في سجن النقب

رام الله / سما /

أكدت جمعية الاسرى والمحررين "حسام" بأن التوتر لا يزال سيد الموقف في سجن النقب الصحراوي، عقب إقدام مصلحة سجون الاحتلال على تركيب أجهزة تشويش للاتصالات داخل قسم (4).

وقالت الجمعية بأن الاسرى اعلنوا عن سلسلة خطوات احتجاجية ردا علي رفض ادارة السجن ازالة منظومة اجهزة التشويش في قسم 4 ، منها اغلاق الاقسام 3 و 4 و5 في وجه الادارة وتجميد كافة مظاهر الحياة البومية ، وحل التنظيمات واعلان حالة العصيان ضد انظمة وقوانين السجن وعدم دخول الاقسام التي يتم تركيب المنظومة بداخلها .