  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جمعية حسام : لا يزال التوتر سيد الموقف في سجن النقب

السبت 23 فبراير 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت جمعية الاسرى والمحررين "حسام" بأن التوتر لا يزال سيد الموقف في سجن النقب الصحراوي، عقب إقدام مصلحة سجون الاحتلال على تركيب أجهزة تشويش للاتصالات داخل قسم (4).

وقالت الجمعية بأن الاسرى اعلنوا عن سلسلة خطوات احتجاجية ردا علي رفض ادارة السجن ازالة منظومة اجهزة التشويش في قسم 4 ، منها اغلاق الاقسام 3 و 4 و5 في وجه الادارة وتجميد كافة مظاهر الحياة البومية ، وحل التنظيمات واعلان حالة العصيان ضد انظمة وقوانين السجن وعدم دخول الاقسام التي يتم تركيب المنظومة بداخلها .

وأضافت الجمعية بأن هناك تصميم من قبل كافة اسرى سجن النقب علي مواجهة فرار تركيب هذه المنظومة حتى ازالتها ، مهما كلف الامر من تضحيات وذلك نظرا لخطورتها علي حياة الاسرى كونها تبث إشعاعات سامة تسبب أمراض خبيثة ومسرطنة. .

واشارت بأن الاحتلال يطلق على هذه الأجهزة اسم "المنظومة الذكية"وقد عمل على إخلاء قسم 4 من أجل تركيبها منذ ثلاثة أسابيع، وقد تفاوض ممثلو الاسرى مع مصلحة السجون من اجل العودة للقسم وعدم تشغيل المنظومة "لكن النتائج كانت سلبية، وأصرّت إدارة السجن على تشغيلها".

#جمعية حسام

الأكثر قراءة اليوم

داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب ( صور )

فيديو وصور: المقدسيون ينجحون بفتح مبنى باب الرحمة المغلق منذ 2003

الشيخ: السلطة ابلغت "اسرائيل" برسالة رسمية وهذا مفادها...

معاريف: حماس تضغط على اسرائيل و احتمال التصعيد مع غزة مرتفع للغاية

الرجوب: مستعدون لإجراء الانتخابات بالشراكة مع حماس ونرفض سيطرة الإسلام السياسى على غزة

الاحتلال: حماس أطلقت صباح اليوم 4 صواريخ تجريبية من شمال غزة نحو البحر

انتظار الشمري بعد تبرئتها من فضيحة جنسية: الشخص الذي فبرك الفيديو مأجور لجهات

الأخبار الرئيسية

86700

هارتس: مصر تدرس الإفراج عن المختطفين الأربعة للحفاظ على التهدئة بغزة

مشروع جديد لبناء مدارس جديدة في الضفة وغزة بدعم من اليابان

مندبيلت القضاء الاسرائيلي

مندلبليت ينوي تقديم نتنياهو للقضاء في ملفين على الأقل بتهم الرشوة والفساد

صحيفة: حماس تبحث عن وساطات للإفراج عن 4 من عناصرها في سجن ليبي

الشهيد الداية

صور..شهيد و 41 إصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة